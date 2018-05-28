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Пензенские школьники сдали на переработку более 21 тонны вторсырья

10:45 | 28.05.2018 | Общество

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Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Учащиеся 19 образовательных организаций Пензенской области сдали на переработку более 21 тонны вторсырья в рамках межрегионального проекта «ВторБум» с января по май 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель регионального отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Пензенские школьники сдали на переработку более 21 тонны вторсырья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что в основном школьники собрали макулатуру, а также благодаря им будет переработано 375 кг пластиковых бутылок.

Алина Можачкина-Грибанова напомнила, что проект является бессрочным — организаторы периодически будут подводить итоги и поощрять наиболее активных участников.

По ее словам, победителями первого сезона стали школа имени М.Ю. Лермонтова села Засечного, пензенский детсад №123, школа рабочего поселка Тамала и филиал лицея в селе Ключи.

Награждение победителей и участников состоится 29 мая в рамках мероприятия, посвященного Дню охраны окружающей среды, которое состоится в областной библиотеке.

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