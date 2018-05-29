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Эвакуация работников нижнеломовского завода прошла за 4 минуты

10:47 | 29.05.2018 | Общество

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Нижний Ломов, 29 мая 2018. PenzaNews. Эвакуация работников АО «Нижнеломовский электромеханический завод» в Нижнем Ломове Пензенской области во время учений прошла за 4 минуты.

Эвакуация работников нижнеломовского завода прошла за 4 минуты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тренировка проведена в минувший понедельник, 28 мая. Целью мероприятия было проверить, насколько готовы работники максимально быстро покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации.

По завершении учебной эвакуации начальник пожарно-спасательной части №7 капитан внутренней службы Павел Батраков отметил оперативные действия сотрудников и всех служб завода, которые действовали согласно инструкции.

Проведенную работу руководство предприятия и пожарной части оценило на «хорошо».

После анализа действий во время эвакуации Павел Батраков провел беседу с работниками НЛЭМЗ о действиях в случае возникновения пожара и правилах использования первичных средств пожаротушения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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