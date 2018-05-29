Кузнецк получит грант на реализацию концепции благоустройства Общество

Кузнецк, 29 мая 2018. PenzaNews. Кузнецк Пензенской области вошел в число муниципалитетов, признанных победителями в своих номинациях в конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщил помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов в ходе подведения итогов во вторник, 29 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В разработке концепции благоустройства принимало участие правительство Пензенской области, региональный департамент градостроительства и архитектуры, мэрия Кузнецка и архитектурное бюро «Вещь!»

Город получит на реализацию проекта несколько десятков миллионов рублей.

Планируется, что в 2018 году будет завершен процесс разработки проектно-сметной документации. К воплощению проекта намечено приступить в 2019 году.

От Пензенской области в конкурсе в категории «Малые города» принимали участие шесть муниципальных образований: Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск, сообщает пресс-служба правительства региона.