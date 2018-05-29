EN
20:55:46 Вторник, 29 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Скончался бывший глава пензенского совета профсоюзов Александр Глухов

17:23 | 29.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Ветеран труда Александр Глухов, 12 лет возглавлявший пензенский областной совет профсоюзов, скончался в возрасте 80 лет.

Скончался бывший глава пензенского совета профсоюзов Александр Глухов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соболезнования его родным и близким выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев.

«Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Александра Федоровича Глухова, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — говорится в тексте некролога.

Глухов Александр Федорович родился в селе Красный Клим Нечаевского района Пензенской области 29 мая 1938 года.

В 1957 году начал трудовой путь учеником токаря на пензенском велосипедном заводе.

В 1966 году стал начальником участка на заводе «Электроприбор», в 1968 — начальником цеха, а в 1970-м — секретарем парткома.

С 1971 по 1979 годы был секретарем парткома НПП «Кристалл».

С 1979 по 1987 годы находился в должности второго секретаря ленинского райкома КПСС.

С 1987 по 1989 годы был председателем исполкома ленинского районного совета народных депутатов.

С 1989 по 1990 годы работал первым секретарем ленинского райкома КПСС, после чего стал председателем ленинского районного совета народных депутатов.

В 1993–1994 годах был первым замглавы администрации Ленинского района Пензы.

С 1994 по 2006 годы возглавлял пензенский областной совет профсоюзов.

С марта по июль 2006 года работал помощником губернатора Пензенской области.

С июля по октябрь 2006 года находился в должности начальника контрольного управления правительства Пензенской области.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», двумя орденами «Знак Почета», двумя знаками «Победитель социалистического соревнования», знаком «Ударник девятой пятилетки», памятным значком ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», нагрудным знаком «За заслуги перед профдвижением России», почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе мужчина избил трубой случайного прохожего В Пензе на здании госархива откроют мемориальную доску Вячеславу Годину
Спустя три года вынесен приговор пензенцу, убившему товарища штык-ножом В «Сурском квартале» построят новую церковь
Кузнецк получит грант на реализацию концепции благоустройства В Пензе открыт прием заявок на конкурс лучших социальных практик на предприятиях
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама