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Ренат Ибрагимов выступит на Дне города в Кузнецке

09:19 | 30.05.2018 | Общество

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Кузнецк, 30 мая 2018. PenzaNews. Эстрадный певец Ренат Ибрагимов выступит на центральной площади Кузнецка Пензенской области во время вечернего концерта по случаю Дня города, который будет отмечаться во вторник, 12 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Ренат Ибрагимов выступит на Дне города в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В городской администрации добавили, что также зрителей ждет встреча с артистами Екатериной Кузнецовой, Владимиром Бутусовым, ансамблем «Московская вольница» и солистами национального филармонического оркестра России Кириллом Солдатовым, Александром Бахаревым и Дмитрием Смирновым.

«Праздник на центральной площади начнется в 18.00, а завершится в 22.00 фейерверком», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что на протяжении всего дня будет организована работа концертных, спортивных и развлекательных площадок.

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