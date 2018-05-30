В Пензе четыре НКО получат средства на антинаркотические проекты Общество

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Четыре некоммерческие организации получат денежные средства на организацию профилактических мероприятий антинаркотической направленности по результатам конкурса, организованного министерством образования Пензенской области совместно с региональным управлением МВД России.

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В их числе — автономная некоммерческая организация «Центр содействия и развития молодежных инициатив», областное отделение «Российского детского фонда», региональная благотворительная общественная организация «Социальная молодежная служба» и АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование».

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, две НКО получат по 10 тыс. рублей, а еще две — по 25 тыс. рублей.

Ожидается, что все проекты будут реализованы в мае и июне.

В III–IV квартале планируется провести еще один областной конкурс на лучший антинаркотический проект — среди студенческих волонтерских объединений.