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В Пензе четыре НКО получат средства на антинаркотические проекты

12:10 | 30.05.2018 | Общество

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Четыре некоммерческие организации получат денежные средства на организацию профилактических мероприятий антинаркотической направленности по результатам конкурса, организованного министерством образования Пензенской области совместно с региональным управлением МВД России.

В Пензе четыре НКО получат средства на антинаркотические проекты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — автономная некоммерческая организация «Центр содействия и развития молодежных инициатив», областное отделение «Российского детского фонда», региональная благотворительная общественная организация «Социальная молодежная служба» и АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование».

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, две НКО получат по 10 тыс. рублей, а еще две — по 25 тыс. рублей.

Ожидается, что все проекты будут реализованы в мае и июне.

В III–IV квартале планируется провести еще один областной конкурс на лучший антинаркотический проект — среди студенческих волонтерских объединений.

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