Участок улицы Антонова в Пензе перекроют на два месяца с 1 июня Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Движение автомобильного транспорта будет приостановлено на участке улицы Антонова в Пензе на 2 месяца с предстоящей пятницы, 1 июня, в связи с реконструкцией. Соответствующий приказ подписал начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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С 8.00 1 июня до 20.00 31 июля будет перекрыта дорога от дома №31 на улице Антонова к муниципальной пожарной части и до поворота к улице Нейтральной.

Объезд будет обеспечен по дорогам общего пользования местного значения.

Временное прекращение движения не распространяется на технику, занятую при проведении реконструкции улицы Антонова.

МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» необходимо установить дорожные знаки в соответствии с временной схемой организации движения и демонтировать их после реконструкции улицы.