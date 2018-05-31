В Пензе руководителям МФЦ вручены ключи от 11 новых автомобилей Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от 11 новых автомобилей «Lada Largus» руководителям многофункциональных центров перед зданием пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где проходит двухдневный форум предпринимателей.

Фото: Penza-gorod.ru

Он выразил надежду на то, что эти машины помогут повысить эффективность работы МФЦ.

Как сообщается на сайте ГАУ «МФЦ», автомобили предназначены для выездного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий населения, а также для взаимодействия многофункциональных центров с органами власти.

Согласно данным портала госзакупок, приобретение 10 автомобилей обошлось бюджету Пензенской области в 5,9 млн. рублей — соответствующий договор был заключен с ООО «Автоавангард» 8 мая.

Закупка еще одной машины у этой же организацией произведена 22 марта, стоимость транспортного средства составила более 572 тыс. рублей.