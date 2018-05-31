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В Пензе руководителям МФЦ вручены ключи от 11 новых автомобилей

14:08 | 31.05.2018 | Общество

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от 11 новых автомобилей «Lada Largus» руководителям многофункциональных центров перед зданием пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где проходит двухдневный форум предпринимателей.

В Пензе руководителям МФЦ вручены ключи от 11 новых автомобилей

Фото: Penza-gorod.ru

Он выразил надежду на то, что эти машины помогут повысить эффективность работы МФЦ.

Как сообщается на сайте ГАУ «МФЦ», автомобили предназначены для выездного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий населения, а также для взаимодействия многофункциональных центров с органами власти.

Согласно данным портала госзакупок, приобретение 10 автомобилей обошлось бюджету Пензенской области в 5,9 млн. рублей — соответствующий договор был заключен с ООО «Автоавангард» 8 мая.

Закупка еще одной машины у этой же организацией произведена 22 марта, стоимость транспортного средства составила более 572 тыс. рублей.

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