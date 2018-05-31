Юрий Шляхин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Генеральный директор пензенской компании «Гражданпроект» Юрий Шляхин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Как уточняется в тексте документа, тем самым отмечены заслуги руководителя организации в области строительства, ЖКХ и его многолетняя добросовестная работа.

Шляхин Юрий Евгеньевич родился в городе Кораблино Рязанской области 12 мая 1960 года.

С 1977 по 1982 годы учился в Пензенском инженерно-строительном институте по специальности «Архитектура».

С 1982 по 1984 годы был ассистентом кафедры «Начертательная геометрия и графика» Пензенского инженерно-строительного института.

С 1984 года работал архитектором в областном институте «Пензгражданпроект», в 1986 году стал старшим архитектором, в 1987 — руководителем группы.

С января по апрель 1992 года являлся главным архитектором проектов мастерской «Пензархпроект».

С 1992 по 1997 годы трудился в должности заместителя директора проектно-производственной мастерской «Автор».

В 1997–1998 годах был директором творческой архитектурной мастерской «Автор-2».

В 1998 стал генеральным директором ОАО «Пензгражданпроект», которое 1 февраля 2007 года было преобразовано в ООО «Гражданпроект».

Награжден медалью Российской геральдической палаты (2008), медалью «За содружество в области химического разоружения», почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2016) и благодарностью губернатора (2017).