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В Пензе дорожный конфликт закончился штрафом в 5 тыс. рублей

18:15 | 31.05.2018 | Общество

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Автомобилист, ударивший другого водителя по лицу на остановке общественного транспорта в Пензе, заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

В Пензе дорожный конфликт закончился штрафом в 5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда города, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«В ходе судебного заседания мужчина пояснил, что данный конфликт был обусловлен поведением потерпевшего, который в момент управления транспортным средством подрезал его автомобиль», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел, в частности, тот факт, что водитель совершил правонарушение впервые.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнил он.

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