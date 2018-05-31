В Пензе дорожный конфликт закончился штрафом в 5 тыс. рублей Общество

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Автомобилист, ударивший другого водителя по лицу на остановке общественного транспорта в Пензе, заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда города, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«В ходе судебного заседания мужчина пояснил, что данный конфликт был обусловлен поведением потерпевшего, который в момент управления транспортным средством подрезал его автомобиль», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел, в частности, тот факт, что водитель совершил правонарушение впервые.

«Постановление вступило в законную силу», — уточнил он.