В Пензе чиновники и бизнесмены сыграли главные роли в спектакле «Давным-давно» Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Представители власти, бизнеса, общественные деятели и другие известные люди Пензы исполнили главные роли в благотворительном спектакле «Давным-давно», премьера которого состоялась на большой сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского в канун Дня защиты детей.

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Так, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев сыграл майора штаба корпуса Черемисова, а министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин — капитана Неплюева.

В образе майора в отставке Азарова предстал коммерческий директор ТРК «Экспресс» Михаил Тихомиров, его племянницы Шуры — шеф-редактор информационного вещания ГТРК «Пенза» Екатерина Миленькая, а поручика Ржевского — заведующий кафедрой «Философия, история и иностранные языки» Пензенского государственного аграрного университета Ильдар Мавлюдов.

Среди кузин Шуры Азаровой зрители увидели управляющего Пензенским отделением Сбербанка Марину Дементьеву, начальника городского управления культуры Веру Фейгину и директора по маркетингу и рекламе холдинга «Дионис» Евгению Бурлюкину.

Руководитель семейного центра «Дом радости» Елена Шуварина сыграла французскую актрису, а ресторатор Игорь Шафран — губернатора.

Также на сцену вышли депутаты пензенской гордумы и Законодательного собрания — Алексей Шуварин и Михаил Лисин.

Главным партнером спектакля выступило пензенское отделение Российского детского фонда.

Планируется, что все собранные в рамках проекта средства будут направлены на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра.