Девять пензенских проектов получат президентские гранты Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Девять проектов, инициированных некоммерческими организациями Пензенской области, получат финансовую поддержку в размере около 18 млн. рублей по итогам первого в 2018 году конкурса президентских грантов.

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Максимально одобренная сумма — более 6,7 млн. рублей — будет выделена автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», возглавляемой Марией Львовой-Беловой, на проект «Лидеры изменений. Равный – равному».

Он направлен на работу с молодыми людьми с инвалидностью, которые занимают активную гражданскую позицию, выступают инициаторами социальных проектов и программ, являются руководителями, специалистами или добровольцами социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в направлении помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Еще около 6,3 млн. рублей предназначено для автономной некоммерческой организации «Творческое объединение «ПензаХобби», генеральным директором которой является Людмила Тимакова.

Средства будут направлены на создание инклюзивного ремесленного центра «Капля солнца» на базе одноименно мастерской. Планируется развивать как традиционные ремесла, так и современные направления, среди которых — деревообработка, изготовление свечей, мыла, набойка по ткани и вышивка бисером. Проектом предусмотрено создание рабочих мест для социально незащищенных слоев населения.

Грант на сумму 1,6 млн. рублей выиграл пензенский областной фонд научно-технического развития, возглавляемый Ольгой Ильиной.

Организация будет развивать проект «Экологический патруль «Зеленой волны». В его рамках запланировано проведение различный акций, экспедиций и мероприятий, способствующих созданию эффективной системы общественного контроля и оценки состояния окружающей среды.

Региональное отделение «Поискового движения России» во главе с Ларисой Казаковой удостоено президентского гранта почти в 1,6 млн. рублей на проект «В тылу герои не забыты».

Активисты намерены устранить пробелы в имеющейся информации о воинах Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях и похороненных в Пензенской области. Намечено проведение исследования и сбора сведений в различных источниках и архивах, после чего планируется создать электронный банк данных и издать «Книгу памяти умерших в госпиталях и похороненных на территории Пензенской области».

Грант в размере более 495 тыс. рублей будет выделен пензенской региональной общественной организации «Благо Дарю», председателем которой является Виктория Хачатурян. Отмеченный по итогам конкурса проект подразумевает запуск онлайн-передачи «Большая маленькая Пенза» с целью популяризации местных НКО.

Зарегистрированная в Заречном пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «Моно», возглавляемая Романом Федулеевым, получит грант на сумму более 354 тыс. рублей. Средства будут направлены на проведение в ноябре 2018 года двухдневного фестиваля с участием детских команд чирлидинга школ и детсадов.

Грант на сумму около 327 тыс. рублей выиграл пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным», исполнительным директором которого является Дарья Жалнина. Ожидается, что НКО запустит проект «#ХочуДомой», в рамках которого животные из центра реабилитации «Питомец» смогут обрести новых хозяев.

Еще около 312 тыс. рублей будет выделено зареченскому фонду поддержки городских инициатив во главе с Ириной Курышевой. Организация направит грант на создание Парка памяти на месте учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады, где в годы Великой Отечественной войны готовили новобранцев. Музейно-мемориальный комплекс должен стать местом проведения просветительских мероприятий, акций и тематических встреч.

Минимальный грант — 95 тыс. рублей — выиграла местная православная религиозная организация прихода Вознесенской церкви Пензы во главе с настоятелем Вадимом Кэтанэ. За счет средств поддержки будет организована юбилейная передвижная выставка к 100-летию закрытия Спасо-Преображенского монастыря Пензы.