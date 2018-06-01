В Пензу прибыли лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Общество

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения из разных регионов страны прибыли в Пензу, где в период со 2 по 9 июня на полигоне «Учебный» пройдет всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник – 2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии.

Они будут состязаться за право представлять Вооруженные силы РФ на международном конкурсе.

Соревнования разбиты на пять этапов, в ходе которых участникам предстоит выполнить ремонт гаубицы, зенитной установки и реактивной системы залпового огня.

Также в программе — оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.