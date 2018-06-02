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Около 60 детей из Пензы отдохнут в пансионате «Приморский»

16:08 | 02.06.2018 | Общество

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Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. 58 детей из Пензы, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в летнем лагере, действующем на базе пансионата «Приморский», расположенном в селе Кабардинка Краснодарского края на берегу Черного моря.

Около 60 детей из Пензы отдохнут в пансионате «Приморский»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, они отправились на юг в субботу, 2 июня, в составе группы детей из Пензенской области.

В мэрии добавили, что накануне также состоялась отправка школьников в загородные лагеря.

«946 детей из Пензы, в том числе 194 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в оздоровительных лагерях «Белка», «Сосновый бор», «Солнечная долина» и «Юность» в первую смену», — уточнили в городской администрации.

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