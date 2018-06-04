Пензенская прокуратура указала Госжилстройтехинспекции на недочеты в работе Общество

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности должностных лиц Госжилстройтехинспекции Пензенской области по осуществлению возложенных на ведомство контрольно-надзорных полномочий в сфере обеспечения сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения.

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«Так, вопреки требованиями закона порядок оформления и содержание заданий на проведение плановых осмотров, а также оформления их результатов не установлен. Более того, в рамках рассмотрения десяти обращений должностными лицами управления осуществлялись выезды с целью осмотра состояния покрытия автомобильных дорог, то есть фактически выполнялись рейды, однако задания на их проведение не утверждались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в прошлом году 13 организаций получили предостережения в связи с выявленными дефектами на дорогах и непроведением обработки противогололедными препаратами, однако ни в одном из данных случаев Госжилстройтехинспекция не проинформировала об этом ГИБДД и ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», что лишило их возможности провести собственные проверки и принять меры.

«Отдельными нарушениями сопровождалась деятельность инспекции при рассмотрении обращений граждан в сфере обеспечения безопасных условий движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что по данным фактам начальнику Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инне Левченко внесено представление.