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В Пензе на железнодорожном вокзале увеличено число пунктов досмотра

10:21 | 05.06.2018 | Общество

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, размещено на железнодорожном вокзале Пенза-I.

В Пензе на железнодорожном вокзале увеличено число пунктов досмотра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Теперь для пассажиров открыты проходы на досмотр и посадку через два зала ожидания — дальнего и пригородного сообщения. Это позволило увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальный комплекс также будет оборудован новыми навигационными указателями», — прокомментировала ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Она напомнила, что в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу маршруты прохода были изменены на 31 вокзале страны.

«Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности — каждому гостю необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Кроме Пензы, на Куйбышевской железной дороге изменения маршрутов движения пассажиропотоков коснулись вокзалов Самары, Саранска и Рузаевки», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер отметила, что сотрудники прошли дополнительную подготовку, а помогать им обеспечивать комфортное пребывание пассажиров будут волонтеры.

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