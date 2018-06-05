В Пензе пенсионерка попыталась передать в колонию «умные» часы в репчатом луке Общество

Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №1 пресекли попытку проживающей в Пензе пенсионерки передать осужденному в репчатом луке двое «умных» часов с функцией мобильной связи, два картридера и bluetooth-гарнитуру.

Фото: 58.fsin.su

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, специально для этого в луковицах были созданы полости, куда женщина и поместила запрещенные предметы.

«Стоит отметить, что пенсионерка не состоит в родственных связях с лицом, которому предназначалась данная передача, однако она является матерью его знакомого, ранее также отбывавшего наказание в виде лишения свободы в ИК-1», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что приятель сына злоумышленницы осужден почти к 16 годам колонии за ряд преступлений, в том числе за убийство и разбой.

«На посетительницу составлен административный протокол», — пояснили в УФСИН, добавив, что женщине грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.