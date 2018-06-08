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Около половины респондентов имеют ежемесячный доход до 20 тыс. рублей — опрос

09:19 | 08.06.2018 | Общество

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Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Ежемесячный уровень дохода почти 46% респондентов не превышает 20 тыс. рублей. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 21 мая по 7 июня 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Около половины респондентов имеют ежемесячный доход до 20 тыс. рублей — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, согласно полученным ответам, доход до 10 тыс. рублей имеют 9,6% проголосовавших (48 пользователей), от 10 тыс. до 15 тыс. рублей — 18,6% (93 пользователя), а от 15 тыс. до 20 тыс. рублей — 17,6% (88 пользователей).

От 20 тыс. до 25 тыс. рублей ежемесячно получают 17% респондентов (85 пользователей), от 25 тыс. до 30 тыс. рублей — 11,8% (59 пользователей), от 30 тыс. до 35 тыс. рублей — 7,6% (38 пользователей), от 35 тыс. до 40 тыс. рублей — 5,2% (26 пользователей).

Тех, у кого доход более 40 тыс. рублей в месяц, оказалось 12,6% (63 пользователя).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в мае 2016 года. Тогда ежемесячный доход до 20 тыс. рублей имели более 61% респондентов.

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