В Пензе наградили лучших социальных работников Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Чествование социальных работников Пензы состоялось в областной филармонии в преддверии профессионального праздника в четверг, 7 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что на данный момент в учреждениях социальной сферы Пензы работают свыше 900 человек.

«Ваши подопечные — граждане пожилого возраста, ветераны и инвалиды, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вы обслуживаете порядка 10 тыс. семей с детьми. Благодаря вашей любви к своей работе и людям мощная государственная система преобразуется в череду малых и больших добрых дел. Основной показатель вашего труда — это благодарность пензенцев, которым вы оказали помощь», — сказал он.

Мэр поблагодарил ветеранов службы, которые стояли у истоков ее становления и развития.

За плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, примерное исполнение должностных обязанностей и большой вклад в развитие системы социальной защиты жителей города благодарность главы администрации Пензы получили лучшие работники отрасли, сообщает пресс-служба мэрии.