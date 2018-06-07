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В Пензе наградили лучших социальных работников

15:47 | 07.06.2018 | Общество

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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Чествование социальных работников Пензы состоялось в областной филармонии в преддверии профессионального праздника в четверг, 7 июня.

В Пензе наградили лучших социальных работников

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что на данный момент в учреждениях социальной сферы Пензы работают свыше 900 человек.

«Ваши подопечные — граждане пожилого возраста, ветераны и инвалиды, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вы обслуживаете порядка 10 тыс. семей с детьми. Благодаря вашей любви к своей работе и людям мощная государственная система преобразуется в череду малых и больших добрых дел. Основной показатель вашего труда — это благодарность пензенцев, которым вы оказали помощь», — сказал он.

Мэр поблагодарил ветеранов службы, которые стояли у истоков ее становления и развития.

За плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, примерное исполнение должностных обязанностей и большой вклад в развитие системы социальной защиты жителей города благодарность главы администрации Пензы получили лучшие работники отрасли, сообщает пресс-служба мэрии.

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