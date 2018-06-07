В Пензенской области разыскивают 14-летнюю девушку, ушедшую из дома две недели назад Общество

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. 14-летняя жительница Нечаевки Мокшанского района Валентина Колесова, местонахождение которой не известно с 24 мая, разыскивается в Пензенской области.

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«Приметы несовершеннолетней: на вид 15–16 лет, рост 165–170 см, худощавого телосложения, цвет кожи смуглый, глаза карие, волосы прямые черные до плеч. Сведения о том, во что была одета несовершеннолетняя на момент ухода из дома, отсутствуют. При себе имеет мобильный телефон», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что, по имеющейся информации, девушку видели на станции Пенза-I и на автовокзале города, а также на улицах Ульяновской и Минской, в том числе в одном из баров в этом микрорайоне.

«Следователи обращаются к жителям города и области с просьбой при наличии информации о местонахождении несовершеннолетней сообщить в следственное управление по телефону: +7 (8412) 36-17-02 или в дежурную часть отдела МВД России по Бессоновскому району: 63-01-85», — добавила собеседница агентства.