Пензенский губернатор поручил навести порядок вдоль железной дороги перед ЧМ по футболу Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил привести в надлежащее состояние территории вдоль транспортного участка «Пенза-I — Булычево», по которому болельщиков доставят на матчи чемпионата мира по футболу в Саранск.

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По итогам поездки по этому участку на самоходном железнодорожном вагоне в пятницу, 8 июня, он отметил, что нужно обеспечить не только достойный вид муниципальных территорий в Пензе, но и частных домовладений в Бессоновском, Лунинском и Иссинском районах.

«Главам муниципальных образований и городского округа необходимо поработать с населением и собственниками объектов, располагающихся вдоль железной дороги, объяснить им важность проведения работ по благоустройству участков, за которые они отвечают», — сказал глава региона.

Начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов отметил, что время пути при доставке пассажиров из Пензы в Саранск сокращено с 3,5 до 2 часов, сообщает пресс-служба областного правительства.