Прокуратура добивается устранения нарушений безопасности в спортшколе имени Лавровой Общество

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Прокуратура добивается устранения нарушений требований пожарной безопасности в пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой — в корпусе на улице Кирова и во дворце спорта «Буртасы».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на двух объектах в общей сложности выявлено 49 нарушений правил и норм пожарной безопасности.

«Так, в помещении этого спортивного учреждения на улице Кирова, 58А, автоматическая пожарная сигнализация в тренерской и в раздевалке находилась в неисправном состоянии, в электрощитовой она отсутствовала, в холле не было системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа, не соответствовало требуемому пределу огнестойкости заполнение дверного проема в инвентарной», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в «Буртасах» не было проведено категорирование помещений производственного, складского и технического назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, не велся учет осмотров и перезарядки огнетушителей.

«Не проводились эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, лестничных клеток имели запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа, ширина эвакуационных выходов из коридоров гостиницы в лестничные клетки была менее нормативной», — сказала Светлана Артамонова.

Она уточнила, что должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, значительная часть нарушений в настоящий момент устранена.