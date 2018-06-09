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В пензенском зоопарке альпаке сделали стрижку с узором в виде футбольного мяча

14:07 | 09.06.2018 | Общество

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка сделали альпаке по кличке Индус креативную стрижку, выбрив на боку животного узор в виде футбольного мяча.

В пензенском зоопарке альпаке сделали стрижку с узором в виде футбольного мяча

Фото: Zoo-penza.ru

Обычная стрижка животных была запланирована давно. После основной процедуры работники учреждения решили придать ей оригинальность и поддержать сборную России в преддверии чемпионата мира по футболу.

Фото: Zoo-penza.ru

Альпаку Эльзу просто постригли, однако это заняло больше времени, поскольку ее шерсть другого качества и содержит в себе больше пуха, сообщается в официальной группе пензенского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Ближайшие к Пензе матчи состоятся в Саранске: 16 июня сыграют сборные Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

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