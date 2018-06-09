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В Пензе стала известна программа мероприятий ко Дню памяти и скорби

15:09 | 09.06.2018 | Общество

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Программа мероприятий ко Дню памяти и скорби, который будет отмечаться в пятницу, 22 июня, определена в Пензе.

В Пензе стала известна программа мероприятий ко Дню памяти и скорби

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ночь с 21 на 22 июня состоится массовое молодежное патриотическое мероприятие «Аллея памяти» у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

22 июня возложат венки и цветы к монументу на проспекте Победы, воинским памятникам и захоронениям на территории областного центра. Подобные акции состоятся во всех муниципальных образованиях региона.

В этот день в учреждениях культуры пройдут тематические культурные программы, посвященные Дню памяти и скорби и детско-юношеские и молодежные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Будут приспущены государственные флаги, флаги Пензенской области и муниципальных образований.

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