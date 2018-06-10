Пропавшая школьница из Мокшанского района найдена в Пензе спустя 2,5 недели Общество

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. 14-летняя жительница Нечаевки Мокшанского района Валентина Колесова, местонахождение которой не было известно с 24 мая, найдена у своей подруги в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в минувшую субботу, 9 июня, девушка сама сообщила о своем местонахождении по телефону сотруднику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бессоновскому району.

«Она доставлена в отдел полиции, после чего передана родителям. Следователю Валентина Колесова пояснила, что находилась все это время у своей подруги, проживающей на улице Минской в Пензе. За время отсутствия несовершеннолетней дома в отношении нее какие-либо противоправные деяния не совершались», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по факту самовольного ухода школьницы из дома проводится доследственная проверка.