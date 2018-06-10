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На некоторых улицах Пензы 11 и 12 июня запретят стоянку

17:01 | 10.06.2018 | Общество

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Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Временное ограничение стоянки автотранспортных средств будет введено на некоторых участках автомобильных дорог в связи с празднованием Дня России и Дня города.

На некоторых улицах Пензы 11 и 12 июня запретят стоянку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С 22.00 11 июня до 14.00 12 июня нельзя будет парковаться на улице Лермонтова от улицы Советской до улицы Ленинградской, на улице Советской — между улицами Карла Маркса и Лермонтова и на улице Володарского — от улицы Карла Маркса до улицы Бакунина.

На улице Максима Горького машины будет запрещено оставлять на участке от улицы Володарского до улицы Большой Радищевской, на улице Красной и Большой Радищевской — от улицы Максима Горького до улицы Пушкина.

Также ограничение стоянки введут на улице Ставского от улицы Захарова до улицы Пушкина, на улице Пушкина — от улицы Шевченко до улицы Московской, на улице Кулакова — от улицы Суворова до улицы Пушкина и на улицах Плеханова и Гладкова — от улицы Бакунина до улицы Пушкина.

С 20.00 11 июня до 23.00 12 июня вводится запрет на парковку на улице Суворова от улицы Кулакова до улицы Бекешской, на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева и на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

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