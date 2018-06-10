На улице Луначарского в Пензе демонтирован киоск с шаурмой Общество

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Нестационарный торговый объект на улице Луначарского, 11, в Пензе, где продавали шаурму в нарушение санитарных норм и правил, демонтирован. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В адрес администрации города поступали обращения от жителей на его неудовлетворительную работу.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления, и осуществлял деятельность в нарушении норм действующего законодательства.

Собственнику предлагалось в добровольном порядке демонтировать киоск или выбрать альтернативные варианты ведения предпринимательской деятельности, но мер не было принято.