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В Пензе состоялся творческий вечер Александра Кислова

16:53 | 11.06.2018 | Общество

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Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Творческий вечер проректора Института регионального развития Пензенской области по связям со СМИ и специальным проектам, журналиста и писателя Александра Кислова, которому исполнилось 70 лет, состоялся в малом зале драматического театра имени А.В. Луначарского.

В Пензе состоялся творческий вечер Александра Кислова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поздравить его пришли коллеги, близкие, родные и друзья.

В легкой и непринужденной манере Александр Кислов рассказал гостям о своей жизни и первых шагах в журналистике. Повествование он чередовал с исполнением песен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума, а также читал эпиграммы и пародии собственного сочинения.

В честь юбилея Александр Кислов был награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской», сообщает пресс-служба гордумы.

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