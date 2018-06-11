В Пензе состоялся творческий вечер Александра Кислова Общество

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Творческий вечер проректора Института регионального развития Пензенской области по связям со СМИ и специальным проектам, журналиста и писателя Александра Кислова, которому исполнилось 70 лет, состоялся в малом зале драматического театра имени А.В. Луначарского.

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Поздравить его пришли коллеги, близкие, родные и друзья.

В легкой и непринужденной манере Александр Кислов рассказал гостям о своей жизни и первых шагах в журналистике. Повествование он чередовал с исполнением песен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума, а также читал эпиграммы и пародии собственного сочинения.

В честь юбилея Александр Кислов был награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской», сообщает пресс-служба гордумы.