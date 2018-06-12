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Иван Белозерцев вручил паспорта 14-летним пензенцам

14:49 | 12.06.2018 | Общество

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Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил 14-летним жителям Пензы их первые паспорта в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в мэрии в День России, 12 июня.

Иван Белозерцев вручил паспорта 14-летним пензенцам

Фото: Pnzreg.ru

«Гражданин Российской Федерации — это человек, который любит Родину, любит свой город, изучает, помнит и уважает историю родной страны, своей семьи. Обретение полноценного гражданства — это не только получение всех законных прав взрослого человека, но и готовность брать на себя ответственность», — сказал он.

Глава региона отметил, что получение паспорта относится к таким событиям, которые запоминаются на всю жизнь.

Иван Белозерцев пожелал школьникам хороших каникул, удачного продолжения учебы и правильного выбора профессии.

Также в ходе церемонии вручены паспорта бывшим гражданам СНГ, проживающим в городе Пензе и получившим гражданство РФ, сообщает пресс-служба областного правительства.

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