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Фестиваль «Пензенские сладости» состоялся в центре Пензы

16:59 | 12.06.2018 | Общество

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Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Второй фестиваль «Пензенские сладости» состоялся на территории сквера «Копилка пословиц» в Пензе в рамках празднования Дня России и 355-летия города во вторник, 12 июня.

Фестиваль «Пензенские сладости» состоялся в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На аллее были развернуты торгово-выставочные ряды с выпечкой, конфетами, мармеладом, халвой, мороженым, медом, орехами и другими лакомствами, а также с напитками — лимонадом и квасом. Многие производители организовали дегустацию своей продукции и презентацию новинок. В преддверии чемпионата мира по футболу некоторые из них приготовили сладости в виде мячей.

Во время фестиваля для юных участников была подготовлена насыщенная программа. Внимание детей приковало красочное химическое шоу. Аниматоры провели конкурсы, за участие в которых юных пензенцев поощрили сладкими призами, предоставленными участниками.

Выставку посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он ознакомился с ассортиментом продукции и поговорил с представителями компаний.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги мероприятия, менеджер кластера «Союз пензенских кондитеров» Оксана Есина отметила, что фестиваль объединил больше предприятий, чем годом ранее, в частности «Ванюшкины сладости», «Русский кондитер», «Пензенская шоколадная компания», «Мирослада», «Руспродукт», «Агеевский», «БосаНова», «Диад», «Унитрон», «Славия», «Холод» и «Визит».

«В этом году компании активно и продуманно подошли к организации выставочной деятельности. […] В следующем году будет еще интереснее, еще больше нового, больше компаний привлечем», — сказала она.

Организаторами фестиваля сладостей выступили правительство области, мэрия Пензы и ООО «Центр кластерного развития».

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