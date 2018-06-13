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Михаил Турецкий отметил позитивные изменения в облике Пензы

08:27 | 13.06.2018 | Общество

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Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Пенза за последние годы изменилась в лучшую сторону. Такое мнение высказал народный артист России Михаил Турецкий перед началом «Праздника песни» с участием арт-группы «Хор Турецкого», который состоялся на Юбилейной площади в День России и день 355-летия города, 12 июня.

Михаил Турецкий отметил позитивные изменения в облике Пензы

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензу мы не в первый раз приезжаем, и я вижу, как «растет ребенок» — как город меняется, как улучшаются дороги, фасады, как зелено, и есть, что посмотреть. Особенно в последние пару–тройку лет Пенза взмывает в небо, и душа радуется. Спасибо пензенцам за работу. За то, что люди любят свой город, не уезжают в Москву, это и есть патриотизм в действии», — сказал он журналистам.

Шоумен отметил, что для него является честью визит губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на их концерт.

«Мы долго обсуждали, хотелось, чтобы такой праздник состоялся, и мы нашли место и время — эта площадь, 12 июня — День России, День города», — цитирует Михаила Турецкого пресс-служба правительства Пензенской области.

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