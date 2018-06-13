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Открытие лагеря «Гвардеец-2» в Пензе прошло под дождем

12:45 | 13.06.2018 | Общество

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Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Торжественное открытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» состоялось под дождем на плацу пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в среду, 13 июня.

Открытие лагеря «Гвардеец-2» в Пензе прошло под дождем

Фото: Pgduma.ru

Участников специализированной смены из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей поприветствовали заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и губернатор Иван Белозерцев.

На протяжении 18 дней юноши под руководством командиров на практике будут постигать азы военного дела.

Чтобы попасть в лагерь, подросткам из кадетских классов, воспитанникам военно-патриотических клубов и детям из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пришлось пройти серьезный отбор, показав лучшие в своих регионах результаты в испытаниях по физической подготовке и основам военных знаний, сообщает пресс-служба гордумы.

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