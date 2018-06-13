Фестиваль «Нас не догонят» в седьмой раз пройдет в Пензе 15 июня Общество

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Седьмой фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» состоится в Пензе в предстоящую пятницу, 15 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемония открытия пройдет в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». В программе запланирован концерт, выступление представителей региональной федерации роллер-спорта и шествие по Олимпийской аллее.

В фестивале примут участие пациенты пензенского центра реабилитации, студенты «Квартала Луи», представители областной спортивно-адаптивной школы и федерации роллер-спорта Пензенской области, студенты госуниверситета и творческие коллективы. Присоединиться к ним сможет любой желающий.

Ожидается, что мероприятие позволит привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, сплотить людей с ограниченными возможностями здоровья и повысить их активность.

Организатором фестиваля выступает пензенский областной центр реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.