В Пензе работник ООО «Караван» спустя три года отсудил 100 тыс. рублей за порез мизинца Общество

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым сотруднику ООО «Караван» определена компенсация морального вреда в 100 тыс. рублей за порез мизинца, имевший место более трех лет назад.

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«В апреле 2015 года при выполнении трудовых обязанностей по обвалке мяса мужчина повредил ножом мизинец правой руки, в связи с чем находился на стационарном лечении. Из-за последствий и осложнений, возникших в результате травмы, ему приходится постоянно обращаться за медицинской помощью. Он все время испытывает боль, двигательные функции пальца нарушены», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного суда.

В суде отметили, что мужчина просил взыскать с ООО «Караван» в свою пользу 500 тыс. рублей, поскольку, по его мнению, организация не обеспечила ему безопасные условия труда.

«Разрешая спор, суд первой инстанции установил, что несчастный случай на производстве произошел по вине работодателя, который снабдил сотрудника при выполнении работ по обвалке мяса кольчужными перчатками. Не согласившись с решением, представитель компании подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — добавили в пресс-службе.