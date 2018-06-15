Павлу Гаврилину присвоено звание генерал-майор полиции
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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Звание генерал-майор полиции присвоено министру внутренних дел по Республике Алтай, уроженцу Пензы Павлу Гаврилину.
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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно тексту документа, звания присвоены еще 82 высшим офицерам и представителям начальствующего состава Вооруженных сил России, Росгвардии, органов внутренних дел, противопожарной службы, ФСИН, таможни и прокуратуры.
Гаврилин Павел Владимирович родился в Пензе 19 ноября 1969 года.
В 1993 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции отдела внутренних дел Пензенского района УВД Пензенской области.
Работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Пензенской области.
В 2005 году окончил Академию управления МВД России.
Трудился в центральном аппарате МВД России.
C 2006 по 2012 годы служил в органах внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С сентября 2014 года по октябрь 2016 года занимал должность заместителя начальника управления МВД России по Пензенской области – начальника полиции.
6 октября 2016 года указом президента РФ назначен министром внутренних дел по Республике Алтай.