В Пензе открыта мемориальная доска Юрию Володину, награжденному Орденом мужества посмертно Общество

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Мемориальная доска памяти сотрудника СОБР, награжденного Орденом мужества посмертно, Юрия Володина, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, открыта на здании пензенского колледжа архитектуры и строительства, где он учился.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В церемонии приняли участие его боевые товарищи из подразделений ОМОН и СОБР, родственники, друзья и студенты колледжа.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику управления Росгвардии по Пензенской области полковнику Игорю Белову.

В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память Юрия Володина минутой молчания, сообщает пресс-служба Росгвардии.