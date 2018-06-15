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В Пензе открыта мемориальная доска Юрию Володину, награжденному Орденом мужества посмертно

13:44 | 15.06.2018 | Общество

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Мемориальная доска памяти сотрудника СОБР, награжденного Орденом мужества посмертно, Юрия Володина, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, открыта на здании пензенского колледжа архитектуры и строительства, где он учился.

В Пензе открыта мемориальная доска Юрию Володину, награжденному Орденом мужества посмертно

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В церемонии приняли участие его боевые товарищи из подразделений ОМОН и СОБР, родственники, друзья и студенты колледжа.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику управления Росгвардии по Пензенской области полковнику Игорю Белову.

В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память Юрия Володина минутой молчания, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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