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В Пензе фестиваль для инвалидов «Нас не догонят» состоялся в седьмой раз

14:45 | 15.06.2018 | Общество

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Седьмой фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» состоялся в Пензе перед спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» в пятницу, 15 июня.

В Пензе фестиваль для инвалидов «Нас не догонят» состоялся в седьмой раз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе торжественной церемонии директор областного центра реабилитации Марина Танцырева выразила уверенность, что он вновь пройдет и в следующем году.

«Хочу сказать огромное спасибо вам за ту веру в жизнь, в самое хорошее и светлое, которую вы показываете нам своим примером. Я восхищаюсь вашей силой воли», — отметила она.

В свою очередь председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин отметил, что мероприятие призвано обратить внимание власти на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Многие живут в пятиэтажных домах без лифта. Всероссийское общество инвалидов предлагает принять программу по переселению таких инвалидов на первые этажи. У нас есть девятиэтажные дома с лифтами, но от входной двери до лифта — там 7–8 ступенек, которые не преодолеть. Предлагаем устанавливать подъемники», — сказал он.

Валерий Тимошкин в числе проблем назвал также недостаточное обеспечение социальными такси и неприспособленный общественный транспорт, сложности с трудоустройством.

Почетными грамотами и благодарностями регионального Минтруда в ходе фестиваля награждены сотрудники центра реабилитации.

Для собравшихся выступили творческие коллективы города и отдельные исполнители, в частности Дмитрий Букин, состоялись показательные выступления по роллер-спорту и BMX.

После окончания торжественной части и концерта состоялось шествие по Олимпийской аллее.

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