Банк «Агророс» предоставил клиентам возможность подключиться к Samsung Pay Общество

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Банк «Агророс» предоставил возможность своим клиентам, в том числе в Пензенской области, подключить платежные карты Visa к сервису Samsung Pay.

Фото: пресс-служба АО «Банк «Агророс»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АО «Банк «Агророс», использование Samsung Pay является удобным и безопасным способом оплаты.

«Владельцам смартфонов Samsung достаточно провести по экрану снизу вверх, выбрать карту на экране, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или PIN-кода приложения и поднести устройство к терминалу. У смарт-часов Gear S3 нужно нажать и удерживать клавишу «Назад», выбрать банковскую карту поворотом безеля, нажать на кнопку «Оплатить» на экране устройства и поднести его к платежному терминалу», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

В банке отметили, что Samsung Pay помимо технологии NFC поддерживает Samsung MST, поэтому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе.

«Сервис поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S9 и S9+, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и S8+, Galaxy S7 Edge и S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Edge и S6, Samsung Galaxy Note 5, Galaxy A8 и A8+, модели Galaxy A7 и A5, выпущенные после 2016 года, а также Galaxy A3, J7 и J5 с 2017 года. Кроме того? подключить платежную карту банка «Агророс» можно к часам Gear S3 classic и frontier, Gear Sport», — добавили в пресс-службе.

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.