Пензенский хостел «Дом Вероники» примет болельщиков из девяти стран Общество

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Болельщики из девяти стран за время проведения чемпионата мира по футболу остановятся в пензенском хостеле «Дом Вероники», расположенном на втором этаже одноименного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности.

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«Заселяем гостей чемпионата из девяти стран мира — Перу, Испании, Пакистана, Австралии, Индии, Колумбии, Ирана, Египта и России», — написала член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook.

По ее словам, студенты активного пансиона и центра «Квартал Луи» работают над знанием своего английского и осваивают отдельные слова других языков.

«Пока атмосфера душевная, иностранцы прекрасно реагируют на ребят с инвалидностью! А наша типография приготовила сувениры для гостей. Хостел наполнен, работа кипит!» — добавила Мария Львова-Белова.