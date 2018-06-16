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В Пензе рассчитывают за время мундиаля разместить свыше 5 тыс. болельщиков

14:02 | 16.06.2018 | Общество

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Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Свыше 5 тыс. болельщиков, как ожидается, разместятся в Пензе на время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы посетить матчи в близлежащих городах. Об этом сообщила и.о. начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Олеся Позднякова.

В Пензе рассчитывают за время мундиаля разместить свыше 5 тыс. болельщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период чемпионата мира в Пензе будут проживать более 5 тыс. граждан, преимущественно, из испаноязычных стран — колумбийцы, испанцы», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности.

Она отметила, что 14 и 15 июня в Пензу прибывало по 660–670 человек, — сообщает пресс-служба мэрии.

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