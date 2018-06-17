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В Вадинске инспектор по делам несовершеннолетних получил выговор за нарушения

15:00 | 17.06.2018 | Общество

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Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Инспектор по делам несовершеннолетних вадинского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» в Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за допущенные в работе нарушения.

В Вадинске инспектор по делам несовершеннолетних получил выговор за нарушения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, недочеты вскрылись в ходе прокурорской проверки.

«Подразделением неоднократно нарушались требования к качеству подготовки материалов по делам об административных правонарушениях в сфере защиты прав детей и подростков, сроки направления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Вадинского района протоколов о неисполнении родителями обязанностей по их содержанию и воспитанию», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, органы прокуратуры не были своевременно проинформированы об имевшем место нарушении прав и свобод несовершеннолетней преступным посягательством.

«По итогам рассмотрения представления прокурора, приняты меры к устранению нарушений в работе подразделения», — добавила Светлана Артамонова.

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