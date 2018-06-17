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В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в дорожной деятельности

17:01 | 17.06.2018 | Общество

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Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства в сфере осуществления дорожной деятельности, допущенные региональным Минстроем и ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в дорожной деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ведомством до настоящего времени не разработан порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Несмотря на отсутствие закрепления на местности таких полос, без административного регламента ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» неоднократно выдавало согласие на установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в их границах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, учреждением ненадлежащим образом проводился мониторинг соблюдения выданных технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению.

«Кроме того, проверка показала, что должностными лицами ГКУ не всегда соблюдался порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Так, за 2017 год и I квартал 2018-го в учреждении зарегистрировано и положительно рассмотрено четыре заявления на получение специальных разрешений, к которым приложены документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, еще 20 специальных разрешений выдано в отсутствие полного перечня документов, прилагаемых к заявлению», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что отдельные нарушения выявлены по рассмотрению обращений граждан в сфере обеспечения безопасных условий движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

«По выявленным нарушениям прокуратурой области председателю правительства [региона] внесено представление. Акт реагирования находится на рассмотрении», — уточнила она.

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