Пензенский губернатор потребовал улучшить работу с обращениями граждан Общество

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя состоявшуюся более недели назад ежегодную специальную программу «Прямая линия с Владимиром Путиным», потребовал повысить качество работы с обращениями граждан.

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«Те обращения, которые мы услышали в ходе прямой линии из других регионов, характерны и для Пензенской области, поэтому я еще раз хочу обратить внимание членов правительства [региона], других должностных лиц, которые работают с населением, на качественное рассмотрение обращений, писем и заявлений граждан», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Иван Белозерцев напомнил, что в ходе программы, которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов, вопросы из Пензенской области не прозвучали, но это, по его словам, не означает, что к главе государства не поступали обращения по поводу проблем в регионе.

«Если президент не обратил внимание на Пензенскую область, если наши обращения до президента не дошли в ходе прямой линии, они дошли после этого», — сказал губернатор.

Он добавил, что если люди обращаются к главе государства, «на местах эти вопросы в большинстве своем не решаются», поэтому следует пересмотреть подход к работе с населением.

В качестве примера Иван Белозерцев привел ситуацию в Кузнецком районе, где фермер планировал получить земельный участок для развития молочного животноводства, однако по итогам конкурсных процедур он перешел к бизнесмену из Саратовской области, который затем выразил готовность уступить его в три раза дороже.

По словам губернатора, для освещения ситуации в Кузнецкий район приезжала съемочная группа «Первого канала», однако в эфире данная тема по каким-то причинам затронута не была.

«Нужно подключиться к решению этой проблемы», — сказал глава региона.