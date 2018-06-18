Школьников пригласили посетить «Тюремный замок» в Наровчате Общество

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции организуют экскурсии по комплексу «Тюремный замок» в селе Наровчат Пензенской области для школьников, в том числе трудных подростков. Об этом сообщил начальник отделения МВД России по Наровчатскому району майор полиции Андрей Петрушин.

Фото: 58.мвд.рф

«Соседство отделения полиции и тюремного музея мы активно используем в воспитательной работе. Сюда мы приглашаем на экскурсии школьников, в том числе трудных подростков. Они получают возможность проникнуться атмосферой комплекса», — отметил он.

По словам Андрея Петрушина, тюремный музей оставляет сильные впечатления у посетителей, заставляя многих задуматься о последствиях своих поступков и о том, как может измениться жизнь из-за одного ошибочного шага.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, каменное здание тюрьмы в Наровчате было построено в начале XIX века. Учреждение закрыли в январе 1960 года.

В настоящее время комплекс «Тюремный замок» открыт для посещений. По инициативе сотрудников отделения МВД на его территории установлен поклонный крест в память о тех, кто был расстрелян на этом месте, а также о сотрудниках полиции, которые несли службу в Наровчате и отдали свои жизни, защищая граждан.