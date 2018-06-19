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В Пензе по решению суда временно закрыт бар «Таверна Николаевская»

15:44 | 19.06.2018 | Общество

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Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд назначил индивидуальному предпринимателю Марине Бердыклычевой наказание в виде административного приостановления деятельности бара «Таверна Николаевская» на улице Калинина в Пензе на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Пензе по решению суда временно закрыт бар «Таверна Николаевская»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в постановлении, опубликованном на сайте суда, они были выявлены 23 мая в ходе проведения административного расследования.

В частности, было установлено, что объемно-планировочные и конструктивные решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов при приготовлении блюд, исключение встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

Кроме того, в заведении отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы.

Помимо этого, у бармена не было санитарной одежды, а представители предприятия общепита не обеспечили контроль за проведением дератизации и дезинсекции.

В постановлении суда уточняется, что в срок, на который приостановлена деятельность бара, входит период с 28 мая, когда действовал временный запрет на работу заведения.

По ходатайству индивидуального предпринимателя административное приостановление деятельности может быть досрочно прекращено судьей в случае устранения нарушений.

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