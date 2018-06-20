Лучшим каменщиком Пензенской области признан Александр Астаев Общество

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Александр Астаев одержал победу в региональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший каменщик» по итогам состязаний, состоявшихся на территории жилого комплекса «Территория жизни» в минувший вторник, 19 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

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«В тройку лучших работников также вошли Дмитрий Прудников и Алексей Челнаков», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что за победу боролись 24 специалиста, представлявшие шесть строительных компаний региона, а еще два человека — студенты пензенского архитектурно-строительного колледжа — выступали вне конкурса.

«Участникам предстояло выполнить работы по кирпичной кладке стен строящегося жилого дома. На работу было отведено 6 часов, включая теоретическую часть. Оценивались качество и объем выполненных работ», — пояснили в министерстве строительства и дорожного хозяйства региона.

Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» состоится в сентябре.