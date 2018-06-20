В Пензе включение новой подсветки на телебашне приурочили к ЧМ по футболу Общество

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Церемония включения новой архитектурно-художественной подсветки телебашни высотой 180 метров состоялась в Пензе во время матча второго тура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года между сборными России и Египта, прошедшего в Санкт-Петербурге вечером 19 июня, по итогам которого хозяева поля одержали яркую победу со счетом 3:1.

Фото: Pnzreg.ru

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» («РТРС») Андрей Романченко, а также жители Пензы, в том числе футбольные болельщики.

«Проект архитектурной подсветки стал настоящим подарком для города, и я уверен, что он будет создавать настроение людям, а телевышка станет одной из главных достопримечательностей Пензы», — отметил Иван Белозерцев в ходе церемонии.

В свою очередь Андрей Романченко отметил, что ранее новая подсветка была включена в городах проведения матчей мундиаля, а в Пензе это событие также посвящено 60-летию телевещания в регионе.

Подсветка телебашни в Пензе предусматривает три режима работы — вечерний, ночной и праздничный. При этом можно запрограммировать различные сценарии, в том числе отображение флага РФ, георгиевской ленты и световых часов.