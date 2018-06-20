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Пензенский общественник сообщил о новой свалке мусора вблизи водоема у больницы №6

14:20 | 20.06.2018 | Общество

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Исполнительный директор пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков сообщил об образовании очередной несанкционированной свалки мусора в непосредственной близости от водоема, расположенного неподалеку от клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

Пензенский общественник сообщил о новой свалке мусора вблизи водоема у больницы №6. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как обычно, плавал сегодня утром. К свалке на плотине 6-й больницы, которую не убирают с начала мая, прибавилась еще одна свалка прямо в начале плотины, чуть ли не около воды. За 10 или уже больше лет, что я плаваю, такого не было никогда!» — написал он на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 20 июня.

По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием того, что «в этом году город там не поставил ни одной урны, нет контейнеров, никто не убирается».

«Это просто катастрофа. Ребята, это единственное место прогулок и отдыха для 100-тысячного микрорайона. Уж не говорю, что это прямое нарушение законодательства», — добавил Олег Шарипков.

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