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Тольяттинский «Автострой» выполнит расчистку ложа пруда на реке Труев под Кузнецком

15:23 | 20.06.2018 | Общество

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Тольяттинская компания «Автострой» выполнит работы по расчистке ложа пруда на реке Труев вблизи санатория «Надежда» в Кузнецком районе Пензенской области.

Тольяттинский «Автострой» выполнит расчистку ложа пруда на реке Труев под Кузнецком

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

По результатам электронного аукциона с ней заключен госконтракт на сумму около 5,4 млн. рублей.

«Протяженность работ, согласно проектной документации, составляет более 1 км. Их выполнение запланировано на 2018–2019 годы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, выступившего в роли заказчика работ.

В ведомстве пояснили, что к настоящему времени исполнителю передана проектная документация и геодезическая разбивочная основа.

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