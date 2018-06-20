Тольяттинский «Автострой» выполнит расчистку ложа пруда на реке Труев под Кузнецком Общество

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Тольяттинская компания «Автострой» выполнит работы по расчистке ложа пруда на реке Труев вблизи санатория «Надежда» в Кузнецком районе Пензенской области.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

По результатам электронного аукциона с ней заключен госконтракт на сумму около 5,4 млн. рублей.

«Протяженность работ, согласно проектной документации, составляет более 1 км. Их выполнение запланировано на 2018–2019 годы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, выступившего в роли заказчика работ.

В ведомстве пояснили, что к настоящему времени исполнителю передана проектная документация и геодезическая разбивочная основа.