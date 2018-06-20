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Горячая линия по вопросам соцобслуживания пожилых и инвалидов будет организована в Пензе

16:00 | 20.06.2018 | Общество

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Специалисты Минтруда Пензенской области ответят на вопросы, касающиеся предоставления услуг пожилым гражданам и инвалидам в стационарных учреждениях соцобслуживания, в ходе горячей линии, которая состоится во вторник, 26 июня.

Горячая линия по вопросам соцобслуживания пожилых и инвалидов будет организована в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их прием будет осуществляться с 14.00 до 16.00 по телефону: +7 (8412) 45-15-86.

По данным ведомства, в восьми государственных стационарных организациях социального обслуживания и 13 муниципальных отделениях при комплексных центрах социального обслуживания населения Пензенской области проживают более 3 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

Им оказывается социальная, медицинская, психологическая, бытовая, правовая и трудовая помощь. Для людей с ограниченными возможностями здоровья реализуются мероприятия в рамках индивидуальных программ реабилитации и абилитации.

Согласно официальным сведениям, очередность в стационарные организации социального обслуживания отсутствует.

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